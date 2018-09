Premier dziękuje dziennikarzom

– Numer naszej listy wyborczej to 10. Nic dziwnego bo Prawo i Sprawiedliwość to strzał w dziesiątkę – PiS dla kontynuacji swoich działań, dla walki o lepszą Polskę potrzebuje jedności – mówił szef rządu w Poznaniu.

W pewnym momencie szef rządu zwrócił się dziennikarzy: – Jeżdżą tutaj za nami i wykonują piękną pracę. Dziękujemy dziennikarzom, którzy są z nami, jeżdżą od miejsca do miejsca. Może oni też już czasami chcą być z nami. Oni relacjonują nasze spotkania, weryfikują, są z nami często przez wiele, wiele kilometrów. Jeżdżą z nami, bardzo im za to dziękuję. Bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami.