DoRzeczy.pl liderem wśród prawicowych portali

Ranking serwisów informacyjnych o profilu prawicowym przygotowano na podstawie badań przeprowadzonych przez Gemius/PBI.

Wynika z nich, że DoRzeczy.pl w sierpniu 2018 roku odwiedziło 1,24 mln realnych użytkowników, co przełożyło się na 4,6 proc. zasięgu. Internauci wykonali ponad 8 mln odsłon. Jest to znaczny wzrost z badaniami przeprowadzonymi w sierpniu 2017 roku, gdy nasz serwis odwiedziło ok. 640 tys. użytkowników, którzy wykonali nieco ponad 4,3 mln odsłon. Jak widać, w ciągu roku te wyniki uległy niemal podwojeniu.

Na drugim miejscu w badaniu uplasował się serwis wpolityce.pl (ok. 1 mln realnych użytkowników, 21 mln odsłon, zasięg na poziomie 3,86 proc.), a na trzecim portal niezalezna.pl (prawie 800 tys. realnych użytkowników, ponad 11 mln odsłon, zasięg na poziomie 2,93 proc.).

Na kolejnych miejscach znalazły się serwisy: fronda.pl, salon24.pl, gosc.pl, radiomaryja.pl, telewizjarepublika.pl, niedziela.pl. pch24.pl i wgospodarce.pl.

