Ziemkiewicz: Kościół przetrwał Borgię, przetrwa Franciszka

W „Wysokich Obcasach”, magazynie „Gazety Wyborczej” Aleksandra Klich i Krzysztof Pacewicz napisali tekst, w którym twierdzą, że zainicjowana przez część prawicy prześmiewcza akcja „Anna Grodzka Polką stulecia” świadczy transfobii autorów, ale sama Grodzka jak najbardziej zasługuje na miano Polki stulecia, bo „jest symbolem dla milionów”. Prawica poddała pomysł środowisku „Gazety Wyborczej”?

Rafał Ziemkiewicz: Przez delikatność nie chcę się wypowiadać o osobistym problemie Anny Grodzkiej, to jest przypadek, który się ludziom zdarza i trochę mi głupio, że osoba jest w coś takiego wciągana, choć z drugiej strony jest to jej wybór. A co do całej sprawy jest takie ulubione zdanie z Mariana Hemara, że najlepszą satyrą jest nie komentarz, ale cytat. I do środowiska „Gazety Wyborczej” to pasuje jak ulał – wystarczy zacytować, by mieć bekę. Inna sprawa, że czasem oni potrafią wziąć cytat poważny na przykład z „Naszego Dziennika”, i turlać się po podłodze niczym dziecko, które dowiedziało się, że drzewo może mieć nazwę kasztan.

W kwestii drzew to akurat napisała felieton prof. Magdalena Środa. Napisała ona, że nauce nie można do końca ufać. Na przykład leśnictwo opiera się na naukowych badaniach, tymczasem w ogóle nie uwzględnia duszy lasu…

Magdalena Środa, od kiedy ze śmiertelną powagą powiedziała, że podczas Kongresu Kobiet została wtajemniczona przez dyplomowaną czarownicę w rytuały czarowne, że odprawiają noce Walpurgii, tańce, sabaty itd. kwalifikuje się bardziej do psychiatryka niż do pisania artykułów o tym, czym jest nauka i, że duszę ma las. Ta pani jest najlepszym potwierdzeniem starej tezy Gilberta Keitha Chestertona, że ktoś, kto przestał wierzyć w Boga, we wszystko uwierzy. Ona nie jest tu odosobniona. To nie przypadek, że w laickiej Francji największe przychody mają wszelkiego rodzaju wróżki, zamawiacze, znachorzy. Racjonalizm kończy się zabobonem. Pani Środa jest tu tylko przykładem. Im już zostały tylko laleczki voodoo, tańce w noce Walpurgii i tego typu rzeczy. To spór między cywilizacją i prezentowaną przez nich antycywilizacją. W stanie wojennym modny był cytat, że komuniści pochodzą od innej małpy niż my. Wydaje się, że właśnie lewacy pochodzą od innej małpy. Odrzucili cywilizację, by stać się barbarzyńcami.

Trwa atak na Kościół ze strony tego środowiska. Problem w Kościele jest, niewątpliwie. Ale środowisko „Wyborczej” przypuściło de facto atak na samą instytucję, nie na konkretne patologie. Czy atak ten będzie skuteczny, czy antyskuteczny?

Kościół przetrwał już Aleksandra VI Borgię, to przetrwa i Franciszka. Kościół, który przetrwał wielką schizmę, upadek z końca średniowiecza, to przetrwa lobby homoseksualne i afery pedofilskie. Jako człowiek starający się być wierzący, choć za wzór nie chcę się podawać, to raczej ufam Ewangelii, gdzie Jezus mówi, że bramy piekielne Kościoła nie przemogą. A na ataki trzeba umieć odpowiadać. Atakująca wściekle Kościół lewica nie ma lepszego sojusznika, niż różni nadgorliwcy z drugiej strony, którzy chcą wprowadzać jakieś zakazy, czy bojkoty filmu Smarzowskiego robiąc mu tym jedynie reklamę.