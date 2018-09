Kaczyński: Łódź to miasto, któremu można nadać blask

W Łodzi zdecydowaną faworytką w walce o prezydenturę, jest obecnie rządząca miastem Hanna Zdanowska. Kandydatka może wygrać już w pierwszej turze, zamierza ją poprzeć bowiem 59 proc. łodzian, a jej kontrkandydat, Waldemar Buda z PiS, może liczyć „tylko” na poparcie 23,7 proc. ankietowanych (sondaż dla "Polski The Times" zrealizowany w dniach 17-24 września).

Prawo i Sprawiedliwość walczy jednak o głosy mieszkańców tego miasta, a dzisiaj na regionalnej konwencji PiS wystąpili zarówno premier Mateusz Morawiecki jak i lider ugrupowania Jarosław Kaczyński. – Łódź będzie piękna, Łódź będzie wizytówką Polski – mówił Kaczyński, przekonując, że PiS nie zważając na sondaże będzie "walczyć, walczyć i jeszcze raz walczyć", aby poprawić sytuację miasta i regionu.

Film z happy endem

– Łódź może być wielkim centrum logistycznym dla Polski i Europy – podkreślał podczas konwencji premier Mateusz Morawiecki. Dalej szef rządu mówił o dwóch głównych elementach które mogą wesprzeć rozwój Łodzi – o programie społecznym i polityce rozwojowej.

– Łódź była i jest miastem filmowców. Napiszmy więc tutaj film na miarę Oscara. Mamy ekipę filmową, mamy reżysera Waldemara. I niech to będzie film z happy endem dla mieszkańców (…) To, co działo się przez 8 ostatnich lat, to chyba tragikomedia – mówił szef rządu.