Schetyna: Naszym celem w nadchodzących wyborach jest obrona samorządu przed PiS

Na konwencji regionalnej Koalicji Obywatelskiej w Opolu pojawili się m.in. lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna, liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka z Inicjatywy Polska.

– Naszym celem w nadchodzących wyborach jest obrona samorządu przed PiS – podkreślał podczas swojego wystąpienia Schetyna. – W polityce rozmowa jest czymś najważniejszym, ale dzisiaj nie ma rozmowy. Dzisiaj jest pycha i arogancja, dzisiaj jest zła polityka PiS, która chce ograniczyć samorząd – mówił dalej polityk.

Schetyna stwierdził też, że władza PiS-u „jest obojętna na protesty głodowe naszych rodaków walczących o godne życie”. – To jest dramatyczna sytuacja dla nich i ich rodzin. Ale nie ma wyciągnięcia ręki ze strony rządu. Nie ma dialogu. PiS to pycha i arogancja i ludzie to już widzą – dodał lider PO.

Liderzy Koalicji Obywatelskiej poparli w trakcie spotkania kandydaturę Barbary Kamińskiej na Prezydenta Opola.

