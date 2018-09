Bartosz Kurek: Chcemy zagrać jeszcze lepsze spotkanie

Wczoraj wieczorem Polska wygrała ze Stanami Zjednoczonymi 3:2 w półfinale mistrzostw świata siatkarzy. Teraz Biało-Czerwoni zmierzą się z Brazylią. Oznacza to, że powtórzy się sytuacja z 2014 roku, gdy to w finale ostatnich mistrzostw grały dokładnie te same drużyny.

– Jesteśmy w finale, ja chcę zdobyć złoto. O tym meczu musimy jak najszybciej zapomnieć i teraz nie pozostaje nam nic jak walczyć i przywieźć do Polski złoto – mówił po spotkaniu Michał Kubiak.

Mecz o złoty medal odbędzie się w dzisiaj o godzinie 21.15. Z kolei Amerykanie w walce o trzecie miejsce zmierzą się z Serbią (mecz rozpocznie się dzisiaj o godz. 17.00).

Czytaj także:

Prezydent, premier, dziennikarze i komentatorzy – wszyscy dziękują Polakom za piękny mecz