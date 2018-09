Sąd Najwyższy wycofa pytania prejudycjalne skierowane do TSUE?

Oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Jaśle wycofał z Sądu Najwyższego zażalenie, na podstawie którego sąd ten skierował pięć pytań prejudycjalnych do unijnego Trybunału. Oznacza to, że prawdopodobnie SN wycofa pytania prejudycjalne skierowane do TSUE – komentował dzisiaj rzecznik Sądu Najwyższego.