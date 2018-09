Schetyna atakuje Morawieckiego. "Kłamca nie może być premierem"

Dzisiaj w stolicy Małopolski odbyła się ogólnopolska konwencja Koalicji Obywatelskiej, z udziałem m.in. przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, przewodniczącej Nowoczesnej Katarzyny Lubnauer oraz przewodniczącej Inicjatywy Polskiej Barbary Nowackiej.

– Nie możemy zaakceptować i przyzwyczaić się do tego, że władza musi kłamać, że kłamie. Na tej karcie historii musi być napisane, że Polacy się na to nie zgodzili. Dlatego nie możemy milczeć. Musimy głośno zaprotestować. Inaczej ta hańba i nas okryje – mówił Schetyna podczas swojego wystąpienia w Operze Krakowskiej. – Musimy bardzo głośno powiedzieć: kłamca nie może być premierem RP. Jeśli ma honor, jeśli nie chce plamić stron naszej historii, to musi ustąpić – dodał polityk.

Schetyna odniósł się w ten sposób wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie sprzed kilku dni. Sąd postanowił, że premier ma sprostować swoją wypowiedź na temat budowy dróg i mostów za rządów koalicji PO-PSL. Pozew w tej sprawie złożyła opozycja.

– Ta władza codziennie zapisuje kolejną stronicę wstydu. My wstydzimy się za nich teraz, wstydzić się będą nasze wnuki, kiedy przeczytają kiedyś o tej bezczelności, głupocie i destrukcji. O rozniecanie nienawiści między Polakami, o tym, że fałsz i krętactwo stały się codziennością, podstawowym narzędziem rządzenia – mówił dalej Schetyna.

W trakcie konwencji, lider PO zapewniał także, że Koalicja Obywatelska nie planuje kolejnych „podwyżek wieku emerytalnego”. – Nie będziemy ponownie podwyższać wieku emerytalnego, ale dla wszystkich, którzy zechcą pracować, wprowadzimy zachęty i ułatwienia – stwierdził Grzegorz Schetyna na konwencji KO w Krakowie.

Polityk obiecał też przywrócenie funkcjonariuszom służb mundurowych poprzedniej wysokości ich emerytur. – Emerytur obniżonych na podstawie dyskryminacyjnej ustawy z 2016 roku, która na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej odebrała tysiącom funkcjonariuszy godność i środki do życia – mówił Schetyna.