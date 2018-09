Morawiecki w Toruniu: Ich normalność to hańba Polski, to my przywracamy normalność

– Czy oni chcą z powrotem, żeby były mafie VAT-owskie, ubóstwo u dzieci, żeby duży płacił mniejsze podatki, a mały przedsiębiorca większe podatki? – pytał Morawiecki. – To jest ich normalność, żeby była hańba Polski poprzez to, że inni mówią o polskich obozach śmierci. To jest ich normalność, żebyśmy ulegali ciągle Brukseli – dodawał.

– To my przywracamy normalność. Prawo i Sprawiedliwość - to jest normalność dla Polski, dla polskiego narodu – oświadczył Morawiecki. Wymienił w tym miejscu sukcesy swojego rządu w postaci zrealizowanych programów społecznych, m.in. "Rodzina 500 plus". – Jesteśmy gwarantem, jedynym gwarantem, że ta polityka będzie kontynuowana i rozwijana – podkreślał.

– Walczymy o Rzeczpospolitą naszych marzeń, o to, aby była ona dumna i szczęśliwa – zaznaczał premier.

Wcześniej premier Mateusz Morawiecki odwiedził Bydgoszcz, gdzie pojawił się również prezes PiS Jarosław Kaczyński.

– Polska chce mieć jak najlepsze stosunki z sąsiadami. To normalne, bo to najlepsza, optymalna sytuacja dla każdego państwa. Ale to nie może oznaczać gotowości do podporządkowywania się – mówił Kaczyński podczas konwencji PiS w Bydgoszczy.

