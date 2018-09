Neumann do prezydenta: Teraz to się odważnie pajacuje

"Piszą mi tu, że wczorajsze zwycięstwo Biało-Czerwonych w półfinale MŚ w piłce siatkowej doprowadziło do zwrotu w relacjach PL-USA. I na dowód przysyłali mi zdjęcie. Padłem;-)))" – napisał prezydent Andrzej Duda na Twitterze, załączając fotomontaż, na którym widać jego siedzącego przy biurku donalda Trumpa i stojącego obok niego amerykańskiego prezydenta, podczas podpisywania dokumentu.

To nawiązanie do słynnego zdjęcia z wizyty prezydenta Andrzeja Dudy w Białym Domu udostępnione przez Donalda Trumpa. Widać na nim, jak prezydenci podpisują nową umowę o partnerstwie strategicznym. Komentatorzy zwracali uwagę, że przywódca Stanów Zjednoczonych siedział, podczas gdy Andrzej Duda musiał podpisać dokumenty na stojąco.

Wpis prezydenta wywołał reakcję polityka PO. Sławomir Neumann skrytykował prezydenta i wypomniał mu, że w gabinecie prezydenta Trumpa "wyglądało to na postawę kelnera a nie Prezydenta RP".

"Teraz to się odważnie pajacuje. Wtedy gdy był Pan w tym gabinecie to raczej wyglądało to na postawę kelnera a nie Prezydenta RP" – skomentował Neumann.