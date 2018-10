"Zaczęło się od wyzwisk i gróźb". Znana aktorka zaatakowana w centrum Warszawy

Do incydentu z udziałem aktorki doszło w minioną sobotę na ulicy Jana Pawła II w Warszawie. To właśnie tam miał miejsce wypadek, w którym ucierpiał mężczyzna. Na pomoc poszkodowanemu ruszyła Anna Mucha i jej partner Marcel Sora. Nie dla wszystkich jednak taki odruch wydał się naturalny. Zniecierpliwiony staniem w korku mężczyzna wjechał na pas, na którym leżał poszkodowany. Jak relacjonuje "Super Express" próbowała go przed tym powstrzymać aktorka, która prawie wylądowała pod kołami auta. Sytuacja ta rozwścieczyła kierowcę samochodu, który natychmiast opuścił swoje auto i udał się w kierunku aktorki.

"Zaczęło się od wyzwisk i gróźb, a skończyło na tym, że uderzył Muchę, a jej partnera, który ruszył jej na pomoc, potraktował gazem łzawiącym. Potem szybko odjechał z miejsca zdarzenia" – relacjonuje tabloid.

Anna Mucha nagrała filmik na którym widać twarz napastnika i udostępniła go w sieci. Zaapelowała o pomoc w znalezieniu mężczyzny. Jej apel szybko przyniósł skutek. Napastnik został zatrzymany przez policję i przesłuchany. "Ponieważ to, co się wydarzyło, traktowane jest jak wykroczenie, aktorce pozostaje jedynie wytoczenie procesu z powództwa cywilnego" – wskazuje "SE".

"Czas zabrać się za tych celebrytów-cwaniaczków"

Okazuje się, że sam zainteresowany również zabrał głos. Mężczyzna napisał o zdarzeniu na portalu społecznościowym. W swoim wpisie twierdzi, że to on jest w tej sytuacji osobą poszkodowaną. "Właśnie wchodzę na Komendę Rejonową Policji Warszawa - Śródmieście złożyć zawiadomienie w związku z popełnieniem przez aktorkę Anne Muchę i jej partnera Marcela Sore przestępstw zniszczenia cudzej rzeczy (art. 288 KK), naruszenia nietykalności cielesnej (art. 217 KK), fałszywego oskarżenia (art. 234 KK) oraz naruszenia dóbr osobistych (art. 23 oraz art. 24 KC) w związku z rozpowszechnianiem mojego wizerunku kreując mnie na bandytę. #taannamucha szykuj się na kosztowny proces, trafiłaś na nieodpowiedniego człowieka. Czas zabrać się za tych celebrytów-cwaniaczków" – napisał na Facebooku.