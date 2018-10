Państwowe odznaczenia dla siatkarzy? Prezydent zabrał głos

Po wspaniałym meczu polscy siatkarze pokonali Brazylijczyków i zdobyli złoty medal mistrzostw świata, broniąc tym samym tytułu sprzed czterech lat.



– Nasi zawodnicy drugi raz z rzędu zostali mistrzami świata. To jest sukces… Nie wiem, kiedy ostatni raz mieliśmy taki ogromny sukces w grach zespołowych. To jest rzeczywiście coś niebywałego – stwierdził chwilę po zakończeniu meczu prezydent podczas rozmowy z dziennikarzami.

Andrzej Duda podkreślił, że jedną sprawą jest wygrać mistrzostwo świata, ale zupełnie czymś innym jest obronić je po czterech latach. – To jest rzeczywiście absolutny top of the i tacy są właśnie nasi zawodnicy, ogromnie się cieszę – podkreślił prezydent.

– Muszę na spokojnie przemyśleć sprawę, bo chyba trzeba będzie w specjalny sposób naszych zawodników potraktować – podkreślił Andrzej Duda.

Prezydent podziękował również wszystkim, którzy tworzyli drużynę i przyczynili się do jej sukcesu: trenerom, zawodnikom rezerwowym, lekarzom i fizjoterapeutom. Podkreślił, że jest to zbiorowy sukces.

