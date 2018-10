Poręba dziękuje PO. "Za docenienie naszych rządów"

Poręba na wstępie stwierdził, że nigdy nie przypuszczał, że przyjdzie mu za cokolwiek dziękować Platformie Obywatelskiej. Taki dzień jednak nadszedł. Powodem jest nowe hasło wyborcze ogłoszone niedawno przez działaczy PO, które widnieje na bilbordach wyborczych. Hasło brzmi "Polska ma przyszłość".

Zdaniem Poręby jest to sposób, w jaki Platforma chciała wyrazić, że docenia rządy Prawa i Sprawiedliwości.

– Tak, Polska ma przyszłość. Pod rządami PiS Polska się rozwija, jest wśród krajów już rozwiniętych, jest najniższe bezrobocie, szybki wzrost gospodarczy, uszczelnienie VAT-u. Wszystko to, co wpływa na rozwój Polski i to, co się właśnie w tym haśle Platformy ogniskuje – ocenił szefa sztab wyborczego Prawa i Sprawiedliwości.

