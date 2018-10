Petru dostał propozycję z Platformy. Jest odpowiedź

Sławomir Neumann zaproponował Ryszardowi Petru dołączenie do Platformy Obywatelskiej. Wiadomo, co na to były szef Nowoczesnej.

Neumann był w poniedziałek gościem RMF FM. W trakcie audycji radiowej stwierdził, że jeśli Petru poważnie myśli o polityce, powinien dołączyć do Platformy. Według Neumanna "łączenie się jest czymś, co jest dla ludzi ważne, a budowanie równoległych projektów jest szkodliwe". Propozycję szefa klubu PO Petru skomentował na Twitterze. "PO nie reprezentuje elektoratu, dla którego praca, wolność gosp. i unikanie populizmu są fundamentalne. Dowodem są propozycje: '13' emerytura, niższy wiek emerytalny (czyli niskie emerytury). Jeśli chcemy wygrać z PiS musimy reprezentować tych wyborców" – napisał. W kolejnym wpisie dodał, że "z PiS może wygrać tylko szeroki front partii politycznych, które będą reprezentować różne środowiska". Pod koniec 2017 r. Ryszard Petru stracił przywództwo w Nowoczesnej na rzecz Katarzyny Lubnauer. W maju 2018 r. opuścił swoją partię i założył koło poselskie Liberalno-Społeczni. Dołączyły do niego Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus. Nowoczesna i Platforma Obywatelska idą razem do wyborów samorządowych pod szyldem Koalicji Obywatelskiej. Ostatni sondaż CBOS daje im 15 proc. poparcia.