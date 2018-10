Premier chwali rządy PiS-u w "Wall Street Journal"

Premier komentował na łamach "The Wall Street Journal" ostatnią bardzo korzystną dla naszego kraju wiadomość, że globalna agencja indeksowa FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z grupy rynków rozwijających się do rozwiniętych.

"Dla Polski, pierwszego kraju ze Środkowo-Wschodniej Europy, który dołączył do tego indeksu, wyróżnienie to jest owocem długich wysiłków, by zbudować kwitnącą gospodarkę rynkową na ruinach systemu komunistycznego, który w 1989 r. pomogła obalić "Solidarność" – zaznaczył Morawiecki. "Jest to szczególnie zaszczytne dla mnie jako polskiego premiera. Dzięki wysiłkowi milionów Polaków nasza gospodarka i rynki finansowe mogą teraz sprostać najwyższym standardom uczciwości, przejrzystości i zdrowych regulacji, których oczekują zagraniczni inwestorzy" – dodaje.

Mateusz Morawiecki wymienił również sukcesy swojej partii. "Od 2015 roku poprawiliśmy ściągalność podatków i wzmocniliśmy finanse państwa. Zainwestowaliśmy w opiekę zdrowotną, edukację i projekty infrastrukturalne. Pokazaliśmy, że pomaganie tym, którym powiodło się najgorzej, wcale nie jest sprzeczne ze wzrostem gospodarczym" – czytamy w komentarzu.

