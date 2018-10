Premier o publikacji Onetu: Sprawy wielokrotnie mielone, data publikacji nie jest przypadkowa

Jak podkreślał, są to sprawy "wielokrotnie mielone", a data ich publikacji nie jest przypadkowa.

– Jest rzeczą jasną, że komuś nadepnęliśmy na odcisk. To część obcych mediów, nie polskich, też warto zwrócić na to uwagę – podkreślał.

– Afera taśmowa jest aferą Platformy Obywatelskiej, ona wraca co jakiś czas. (...) To, co powiedział pan kelner, to jego prawo, ja sobie nie przypominam tego typu spraw – dodawał.

"To PO powinna przeprosić za to, że budowała mało dróg"

– To nie zaszkodzi PiS-owi, pokazujemy, że dotrzymujemy słowa – mówił premier Morawiecki, pytany o decyzję Sądu Apelacyjnego ws. jego słów dotyczących budowania dróg za czasów PO.

Jak tłumaczył, brał pod uwagę dane, które zaczęły obowiązywać kilka dni później. – Mając to na uwadze, mówiłem coś, co uważałem za zgodne z prawdą – zaznaczył.

– To PO powinna przeprosić za to, że tak mało budowała dróg – ocenił premier.