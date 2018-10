Premier dał "znaczną sumę" siatkarzom. "To jest coś przepięknego, czego panowie dokonali"

– To jest coś przepięknego, czego panowie dokonali. Drugi raz z rzędu obronić tytuł Mistrza Świata. To, co państwo dokonaliście dla Polski, jest wyjątkowe – mówił premier.

– Postanowiliśmy przekazać dla siatkarzy znaczącą sumę pieniędzy, którą rozdysponujecie według własnego uznania. Serdecznie dziękuję za ten prezent, który sprawiliście całej Polsce na 100-lecie niepodległości – obrona tytułu Mistrza Świata – dodał.

Polscy siatkarze mieli wylecieć z Turynu dziś przed południem, jednak samolot miał problemy techniczne i lot był mocno opóźniony. Biało-Czerwoni ostatecznie wylądowali w Warszawie dopiero około godz. 17.30. Kibice jednak nie zawiedli i gorąco powitali złotych medalistów. Zagrała nawet orkiestra.

Wczoraj, we wspaniałym meczu polscy siatkarze pokonali Brazylijczyków i zdobyli złoty medal mistrzostw świata, broniąc tym samym tytułu sprzed czterech lat. Brazylia zajęła drugie miejsce, Amerykanie w walce o trzecie miejsce wygrali z Serbią i to oni zostali brązowymi medalistami.