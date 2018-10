Nazwał dziennikarkę "niemieckim ścierwem", a Wałęsę "pie***lonym czerwonym śmieciem". Kontrowersyjny kandydat PiS

Media cytują dziś liczne wpisy Wiesława Bruzgo, które ten miał zamieszczać na Facebooku. Choć wpisy zostały już usunięte, to ich screeny krążą po sieci. Większość z nich to wyrażone w wulgarny sposób opinie na temat polityków. "Pie***lony czerwony śmieć" – tak kandydat PiS na burmistrza Suchowoli miał napisać o byłym prezydencie Lechy Wałęsie. "Wredna, fałszywa i sprzedajna k***a" – ten wpis miał z kolei dotyczyć Hillary Clinton. "Już dwóch z tych bydlaków nie oddycha, ale trzeci ciągle szkodzi Polsce za trzech! Czas najwyższy żeby i ta szumowina się skończyła" – to zaś opinia na temat Adama Michnika, Jacka Kuronia i Bronisława Geremka. "Parchate anty-Polskie k****" – miał - według mediów - napisać w 2016 roku o Ewie Kopacz. Na profilu Bruzgo pojawił się także komentarz do zachowania Nergala. Równie ostry, jak inne. "darski - ty parszywa k***o- mam nadzieje, że kiedyś "ktoś" zakopie cię żywcem, razem z twoją wątpliwej jakości ekipą a może pod moją rękę kiedyś szmato trafisz???!!!" – napisał.

O wytłumaczenie się z tych słów Wiesława Bruzgo poprosiła dziennikarka "Gazety Współczesnej". – Zdążyłam tylko przedstawić się i zapytać go, czy z jego poglądami nie bliżej mu do Obozu Narodowo-Radykalnego niż do chrześcijańskiej doktryny PiS. W odpowiedzi usłyszałam, że jestem 'niemieckim ścierwem'. Po czym się rozłączył – relacjonowała rozmowę.

W związku z obraźliwymi wpisami kandydata PiS złożenie zawiadomienia do prokuratury zapowiedziała Platforma Obywatelska.

Z informacji uzyskanych przez Wirtualną Polskę wynika, że Prawo i Sprawiedliwość nie zamierza wycofać kandydatury Bruzgo. – Pan Bruzgo w oficjalnym oświadczeniu przeprosił już wszystkich tych, których obraził. Jego wpisy były niedopuszczalne, ale zamieszczał je, jako osoba prywatna. 2 lata temu nie miał z PiS nic wspólnego – powiedział starosta sokólski i szef powiatowego koła PiS Piotr Rećko

On sam odniósł się do sprawy na Facebooku: