Minister inwestycji i rozwoju do Jakiego: Będziemy współpracować nad rozszerzeniem sieci linii metra

– Warszawa musi mieć trzecią i czwartą linię metra. To nasz najważniejszy projekt i to będzie mniej więcej tak samo jak z 500+. Platforma mówiła, że się nie da, na Białołękę już dawno obiecywali metro, w 2006 roku. Co się okazało? Mówili, że nie ma pieniędzy na 500+, a słowa dotrzymaliśmy. Tak samo będzie, jeżeli chodzi o budowę III i IV linii metra. Jeżeli zostanę prezydentem Warszawy, od razu przystąpię do projektowania i budowy. Ja to po prostu zrobię. Oni mogą sobie mówić co chcą. To będzie mój najważniejszy projekt. Ja to po prostu zrobię i bardzo się cieszę, że mam również wsparcie rządowe, ministra Kwiecińskiego – mówił dzisiaj Patryk Jaki.

Poparcie dla projektu wyraził na konferencji prasowej minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

– Jako rząd PiS pokazaliśmy, że potrafimy zabiegać o wsparcie tak dużych inwestycji, kluczowych inwestycji dla Warszawy, ale też trzeba powiedzieć dla Polski, bo do Warszawy to każdy przyjeżdża z całej Polski i fakt, że tak późno zabraliśmy się za budowę metra w Warszawie oznaczał, że Warszawa była zapóźniona pod względem infrastruktury transportowej, transportu publicznego w stosunku do innych stolic europejskich – mówił minister. – Muszę cię Patryku zapewnić, że będziemy razem współpracować nad rozszerzeniem sieci linii metra w Warszawie – mówił Jerzy Kwieciński. Jak podkreślił, taka inwestycja powinna mieć wsparcie rządu i będzie je miała w kolejnej perspektywie finansowej.