Onet publikuje taśmę z premierem Morawiecki. Mazurek: Niemiecki Onet pokazał znaczoną kartę

Wczoraj serwis Onet informował, że według kelnerów, Konrada Lasoty i Łukasza N., którzy w restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room nagrywali najważniejszych polityków i biznesmenów, wśród nagranych jest też Mateusz Morawiecki, wówczas prezes banku BZ WBK (dziś Santander Bank Polska). Onet informował, że prokuratura i służby specjalne nie poszły tym tropem. Nie wiadomo, kto ma tę taśmę i czy może ją wykorzystać przeciwko premierowi polskiego rządu. Materiał miałby być dla niego kompromitujący. Na nagraniu ma być podobno rozmowa Morawieckiego, który dyskutuje z jakimś mężczyzną o zakupie nieruchomości na tzw. słupy. O ten wątek portal zapytał Kancelarię Premiera.

Dzisiaj serwis opublikował jedyną rozmowę Mateusza Morawieckiego, która znajduje się w aktach śledztwa ws. afery taśmowej. Rozmowa miała miejsce wiosną 2013 roku i uczestniczyli w niej (poza Morawieckim) prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes PGE Krzysztof Kilian oraz jego zastępczyni Bogusława Matuszewska.

"Będziemy strzelać, będziemy odpychać ich"

W trakcie trwającego trzy godziny spotkania politycy rozmawiają m.in. o kryzysie imigracyjnym, który jak przewidują, dotknie w najbliższym czasie Europę. – W Nigerii jest więcej osób poniżej siedemnastego roku życia niż w całej Europie. Całej łącznie z Rosją – tłumaczy rozmówcom Morawiecki. – Kiedyś przypłyną – odpowiada mu Matuszewska. – No ku***. Wiesz, kiedyś przypłyną, kiedyś coś zrobią. […] Te iphony pokażą im: tu żyje się tak a tu tak. I co my zrobimy jak flotylla tratw ku***, nawet tam z północy Afryki będzie na południe? […] Będziemy strzelać, będziemy odpychać ich, wiesz – stwierdza wtedy Morawiecki.

Innym tematem który pojawia się w trakcie spotkania są interesy pomiędzy prywatnym rosyjskim bankiem (Alfa Bankiem), który chciał odkupić od PKO BP kontrolowany przez nic bank ukraiński. Jak tłumaczył Jagiełło, do transakcji nie doszło, ponieważ wspomniany Alfa Bak jest „kojarzony” z rosyjskimi służbami. Poniżej fragment rozmowy na ten temat, udostępniony na nagraniu:

Morawiecki: Ci ruscy mają tyle pieniędzy (…) bieda (…)

Matuszewska: No tak.

Jagiełło: Nie, ale ten Alfa Bank no to jest kojarzony ze służbami rosyjskimi na wprost.

Morawiecki: (…) ku***, proszę cię, każdy bank dotyczący służb eee... absolutnie (…)

Jagiełło: Nie, jeszcze masz (…) bo banki oligarchiczne i służbowe, nie.

Morawiecki: (…) oligarchiczne też są służbowe. Wszystkie są służbowe.

Rozmówcy poruszają też temat kryzysu finansowego w SKOK-ach i nacisków ze strony ludzi powiązanych z PO, aby PKO BP zaangażowało się w ratowanie Kas, a Jagiełło i Morawiecki dyskutują też o stanie światowej gospodarki.

Całe nagrania dostępne są na stronie serwisu Onet.

Sprawę nagrania skomentowała już rzecznik PiS Beata Mazurek. "Niemiecki Onet pokazał znaczoną kartę. To odgrzewany kotlet. Pokażcie coś nowego" – napisała Mazurek na Twitterze.