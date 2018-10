Zaskakujące słowa dziennikarki TVN. Atakuje Grzegorza Schetynę

Dziennikarka TVN i "Gazety Wyborczej" odniosła się do słów Grzegorza Schetyny, który w oburzających słowach komentował decyzję Sądu Okręgowego w Warszawie ws. pozwu PO przeciwko premierowi Morawieckiemu. Lider Platformy Obywatelskiej stwierdził wówczas, że trzeba „zapamiętać nazwiska sędziów", którzy wydali ten wyrok.

"Nie rozumiem, dlaczego lider opozycji, gdy nie podoba mu się orzeczenie sędziego – którego niezależności broni – mówi „zapamiętamy to nazwisko”. To nic innego jak inny rodzaj zastraszania.(…).Albo bronimy niezależności wszystkich sędziów i wszystkich wyroków, albo bronimy tylko tych, które nam się podobają" – pisze na wyborcza.pl Kolenda-Zaleska.

"Taka wypowiedź lidera opozycji podważa sens walki w obronie wolnych sądów. Jednym zdaniem można zepsuć wszystko, a dla sędziów i obywateli to zdanie stanie się dowodem, że w istocie politycy wszelkiej maści są tacy sami i w zależności od punktu siedzenia będą albo bronić niezawisłości sądów, albo nie" – dodała.

Pozew PO

Platforma Obywatelska złożyła pozew w trybie wyborczym przeciw premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pozew dotyczył słów szefa rządu nt. braku inwestycji w drogi i mosty za rządów PO-PSL. – Nasi poprzednicy przez osiem lat wydali 5 mld zł na drogi lokalne. To jest tyle, ile my wydajemy w ciągu jednego do półtora roku, porównajcie sobie – powiedział premier Morawieckiego, wypowiedziane podczas sobotniej wizyty w Świebodzinie. Szef rządu wskazywał, że koalicja PO-PSL nie realizowała swoich infrastrukturalnych obietnic.

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek Platformy Obywatelskiej, uznając tym samym, że premier Mateusz Morawiecki nie jest winny kłamstwa wyborczego.

Ostatecznie Sąd Apelacyjny wydał wyrok korzystny dla PO, a premier musiał sprostować wypowiedź o swoich politycznych przeciwnikach.

