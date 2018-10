Wulgarny język stawia premiera w innym świetle, niż do tej pory. Do tego padły słowa chwalące Merkel i Obamę, kłócące się z tym, co dziś premier Mateusz Morawiecki prezentuje. Jest pytanie, które wypowiedzi – te z Sowy i Przyjaciół, czy te z konwencji PiS są prawdziwe. Bo dziś premier mówi co innego, niż mówił wtedy. Mateusz Morawiecki powinien to wszystko wyjaśnić – mówi portalowi DoRzeczy.pl poseł Łukasz Rzepecki, z Kukiz’15.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, dziwny jest czas, w którym sprawa wychodzi na jaw. – Dziwi, że te taśmy wychodzą akurat przed wyborami samorządowymi. Aczkolwiek na tych taśmach nie ma nic nowego w stosunku do tego, co zostało ujawnione dwa lata temu. Ujawnienie tego teraz służy bez wątpienia uderzeniu w premiera Mateusza Morawieckiego – mówi portalowi DoRzeczy.pl poseł Łukasz Rzepecki. Jak dodaje, ciężko określić, czy ujawnienie nagrań zaszkodzi szefowi rządu. – Myślę, że z jednej strony ujawnienie nagrań sprzed kilku lat budzi wątpliwości. Z drugiej strony nieparlamentarny język, jakim posługuje się Mateusz Morawiecki stawia pana premiera w nieco innym świetle, niż do tej pory – mówi poseł Kukiz’15. Jak dodaje, największe wątpliwości budzą jednak słowa chwalące Angelę Merkel, czy Baracka Obamę. – To słowa kłócące się z tym, co dziś premier Mateusz Morawiecki prezentuje. Jest pytanie, które wypowiedzi – te z Sowy i Przyjaciół, czy te z konwencji PiS są prawdziwe. Bo dziś premier mówi co innego, niż mówił wtedy. Mateusz Morawiecki powinien to wszystko wyjaśnić. Najważniejsze, żeby była przejrzystość w polityce. Bo tego teraz bardzo brakuje – podsumowuje parlamentarzysta. Czytaj także:

