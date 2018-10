Nowa odsłona afery GetBack. Kolejnych siedem osób w rękach CBA

Z informacji podanych przez Biuro wynika, że wśród zatrzymanych jest były wiceprezes GetBack S.A., dyrektor zarządzający GetBack, dyrektor obszaru windykacji i prokurent GetBack, właściciel warszawskiej kancelarii komorniczej oraz osoby z branży – właścicielki spółek powiązanych z zatrzymanymi. Do zatrzymań doszło m.in. Warszawie, Grodzisku Mazowieckim i w Sulejówku.

Jak czytamy w komunikacie CBA, pierwszy zupełnie nowy wątek śledztwa realizowany przez Biuro dotyczy sieci spółek, które były beneficjentami wielomilionowych nadużyć. "Do tych spółek zarządzanych przez dziś zatrzymane osoby trafiło, jak wskazują szacunki, blisko 120 mln zł wyprowadzanych z GetBacku pod przykrywką niekorzystnych umów" – informuje CBA. Jak dodano, w innym nowym wątku, ustalenia śledczych wskazują, że jeden z członków kierownictwa GetBack S.A. mógł mieć wpływ, na to aby wskazane, konkretne osoby mogły przedstawić swoje obligacje do wykupu po tzw. dobrej cenie i w odpowiednim terminie.

Śledztwo prowadzone przez Delegaturę CBA w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie dotyczy m.in. wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w obrocie gospodarczym na szkodę spółki GetBack S.A., systemowego wyprowadzania milionów złotych ze spółki na podstawie pozornych umów w celu osiągnięcia korzyści osobistej, ukrywania dowodów, posługiwania się podrobionymi dokumentami. Sprawa obejmuje także przestępstwa manipulacji instrumentami finansowymi i podawania do publicznej wiadomości nieprawdy o działaniach spółki.