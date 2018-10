Dziennikarka do Lubnauer: Jest pani chwiejna, jest pani jak chorągiewka

Lubecka zarzuciła Lubnauer, że pomimo szumnych zapowiedzi jej ugrupowanie ciągle ustępuje pola Platformie Obywatelskiej i jako przykład podała sprawę wieku emerytalnego. Lider PO Grzegorz Schetyna stwierdził, że po dojściu do władzy jego ugrupowanie nie podniesie wieku emerytalnego. Katarzyna Lubnauer w zdecydowany sposób odcina się od tych słów. – Dla mnie nie ulega żadnych wątpliwości, że wiek emerytalny powinien być wyższy – zapewniła.

Dziennikarka wskazała na niekonsekwencję tego stanowiska. – To oznacza, że się pani na to godzi, że się pani wycofuje, że jest pani chwiejna, jest pani jak chorągiewka – wyliczała Lubecka. Kiedy przewodnicząca Nowoczesnej broniła się, że chce współtworzyć "koalicję rozsądku", prowadząca rozmowę oceniła wprost: "Pani się poddała, pani wywiesiła białą flagę".

Wasal PO?

Następnie dziennikarka wskazała, że Nowoczesna uległa PO i zrezygnowała z postulatu likwidacji 500 plus. Kolejnym tematem, który wytknęła Lubecka była sprawa aborcji. Grzegorz Schetyna nie jest entuzjastycznie nastawiony do liberalizacji tych przepisów, co z kolei kłóci się z programem Nowoczesnej.

– Jestem ciekawa, jak pani teraz spojrzy w oczy uczestniczkom czarnych marszy – mówiła dziennikarka Radia Zet, dopytując, "czy Nowoczesna jest wasalem Platformy?". Lubnauer odparła, że chce, żeby wartości i ludzie Nowoczesnej mieli szansę w wyborach samorządowych.