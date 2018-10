Były dziennikarz Polskiego Radia w Polsat News. "Nie wahałem się ani minuty"

Współprace ze stacją Dąbrowski rozpoczął 1 października. W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl dziennikarz przyznaje, że gdy otrzymał propozycję dołączenia do zespołu Polsat News nie wahał się ani minuty. – To rzetelna i obiektywna stacja, która dba o dziennikarskie standardy, a to jest dla mnie sprawa najważniejsza – podkreśla.

Wojciech Dąbrowski od marca 2016 związany był z radiową Jedynką, gdzie prowadził audycje publicystyczne m.in. "Sygnały Dnia" i "W samo południe". Dziennikarz podkreśla, że po odejściu z Polskiego Radia postanowił zrobić sobie krótką przerwę od mediów. Jak tłumaczy, potrzebował "chwili dla siebie". – Teraz jestem już gotowy do pracy na pełnych obrotach – dodaje.

Dziennikarz nie zdradza, czym będzie się zajmował w Polsat News. Wiadomo, że zadebiutuje na antenie za kilka tygodni.