Ambasador RP w Rzymie rezygnuje

Jakie są przyczyny rezygnacji Głębockiego? Sam dyplomata tłumaczy się powodami osobistymi – jak wskazuje RMF FM, ma chodzić o śmierć jego teściowej. Tymczasem rozmówcy red. Katarzyny Szymańskiej-Borignon wskazują, że Konrad Głębocki nie odnalazł się na nowym stanowisku.

Niektórzy wskazują, że Głębocki był nieprzygotowany do swojej funkcji. Ktoś inny wyjaśnia, że Głębocki "bardzo szybko skonfliktował się z otoczeniem". Dyplomata miał próbować podporządkować sobie nawet polskich przedstawicieli przy Stolicy Apostolskiej czy ONZ-owskiej organizacji do spraw wyżywienia i rolnictwa FAO – opisuje RMF FM. Jednocześnie, Głębocki miał mieć także spore roszczenia co do rozmiarów i usytuowania rezydencji.

– Władze w Rzymie mogą tego nie zrozumieć i odebrać jako policzek – twierdzi rozmówca reporterki RMF FM.