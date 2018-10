Rozbudowa II linii metra zagrożona? Jaki: Firma, która wygrała przetarg, jest w stanie bankructwa

– Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz i Platforma Obywatelska kilka dni temu podpisywali umowę na dokończenie II linii metra między innymi z firmą, która jak się dzisiaj okazuje jest w stanie bankructwa. Firma, która ma budować warszawskie metro jest w stanie bankructwa. Kto za to odpowiada? Czy ktoś w ogóle sprawdza dokumenty, jakie podpisuje? – powiedział na czwartkowej konferencji prasowej kandydat na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki.

Polityk przestrzega, że rządy ludzi PO oznaczają dalsze opóźnienia w budowie kolejnych odcinków metra. – Wielokrotnie mieliśmy do czynienia z tym, że poszczególne odcinki metra były budowane długo dłużej niż w innych miastach tego regionu i dłużej niż planowała sama Platforma ze względu na błędy, które popełniała – powiedział wiceminister sprawiedliwości.

Firma Astaldi należy do Włochów. Jak poinformował portal transport-publiczny.pl, Astaldi ma problemy z realizacją innych kontraktów infrastrukturalnych w Polsce. Wykonawca miał zejść z placu budowy na dwóch inwestycjach zlecanych przez PKP PLK, a także wystąpić we Włoszech o sądowe zabezpieczenie przed roszczeniami. Z kolei wchodzący w skład konsorcjum Gulermak, to własność Turków. Rzecznik firmy Gulermak zapewnia, że kłopoty Astaldi nie będą miały negatywnego wpływu na projekty realizowane w ramach konsorcjum. A jednym z takich projektów jest właśnie odcinek II linii warszawskiego metra.

W takim tonie do alarmu podniesionego przez Jakiego odniosła się Hanna Gronkiewicz-Waltz.