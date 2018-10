"Zawsze znajdziemy wspólne stanowisko". Prezydent spotkał się z prezesem PiS

Prezydent poinformował, że kilka dni temu doszło do spotkania z szefem partii rządzącej. Jak powiedział, rozmowa dotyczyła polskich spraw. – W sprawach ważnych dla Polski, zawsze znajdziemy wspólne stanowisko – zapewnił Andrzej Duda.

Przywódca Polski odniósł się także do taśmy z tzw. afery taśmowej, na której zarejestrowany został obecny premier, wówczas występujący jako prezes banku BZW BK. Według prezydenta, na nagraniu nie ma nic, czego już byśmy nie wiedzieli. – Słyszę tam rozmowę człowieka, który był biznesmenem, dziś jest premierem, więc jego rola się zmieniła. Dziś pewnie patrzy na wiele spraw inaczej – ocenił polityk. Prezydent zapytany przez red. Bogdana Rymanowskiego, jaką radę dałby szefowi rządu, Andrzej Duda wskazał, że powiedziałby Mateuszowi Morawieckiemu: –Panie premierze, może nie jest pan długo w polityce, ale jeśli to jest jedyna taśma, na której pana nagrano, to w ogóle proszę się nie przejmować. – Jeśli jest jakaś kolejna taśma, ja o tym nie wiem, to to jest zmartwienie premiera. Dziś, obiektywnie patrząc, takiego zmartwienia nie ma, bo nikt taśmy nie pokazał – stwierdził prezydent.

Andrzej Duda skomentował również skierowanie skargi przeciw Polsce do TSUE. Skargę taką ws. ustawy o SN skierowała Komisja Europejska. – Sprawa ma wymiar polityczny. W Trybunale zasiada Marek Safjan, który nie ukrywa swoich poglądów (...) trzeba poczekać na wyrok Trybunału, by podjąć późniejsze działanie – stwierdził prezydent na antenie Polsat News.