Adamowicz pozywa Płażyńskiego

Paweł Adamowicz domaga się, aby Płażyński sprostował nieprawdziwe jego zdaniem tezy dotyczące planowanej budowy linii tramwajowej z Gdańska Południa do Wrzeszcza. – Jestem zmuszony pozwać w trybie wyborczym kandydata Jarosława Kaczyńskiego do sądu – poinformował Adamowicz na środowej konferencji prasowej. Pozew ma trafić do sądu w czwartek.

– Nie jest prawdą, że Paweł Adamowicz nie chce zrealizować inwestycji, polegającej na przeprowadzeniu linii tramwajowej Gdańsk Południe do dworca we Wrzeszczu. Po drugie, pojawia się teza, że linia łącząca Gdańsk Północ z Gdańskiem Południe, którą chce zrealizować Paweł Adamowicz, nie zakłada doprowadzenia linii do dworca PKP we Wrzeszczu. Wszyscy państwo widzieliście wizualizację, którą prezentowaliśmy w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym w 2015 roku. I wszyscy wiemy, że jest to oczywista nieprawda – punktował obecny na konferencji wiceprezydent Piotr Grzelak. Ponadto Adamowicz chce, aby kandydat PiS sprostował tezę, że Paweł Adamowicz plagiatował pomysły Kacpra Płażyńskiego.

Co na to Płażyński? W rozmowie z Onetem stwierdził, że zapowiedź pozwu to próba odwrócenia uwagi od innego tematu – w środę prezydent Adamowicz odpowiedział na interpelacje radnych PiS. Dotyczyły one wysokości kosztów, jakie ponoszą partie polityczne z tytułu najmu lokali komunalnych w Gdańsku.