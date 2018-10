Arkadiusz Milik napadnięty. "Bandyci przystawili mu pistolet do głowy"

Doniesienia włoskich mediów potwierdził serwis Sportowe Fakty Wirtualnej Polski.

Do zdarzenia z udziałem Arkadiusza Milika doszło ok. 2 w nocy pod Neapolem, na drodze do miejscowości Vercaturo, gdzie mieszka piłkarz. Wracającemu do domu Milikowi drogę zajechał motocykl, na którym jechało dwóch mężczyzn. Z relacji włoskich mediów wynika, że jeden z nich wycelował pistoletem w głowę piłkarza i zmusił go w ten sposób do oddania drogiego zegarka marki Rolex.

Piłkarzowi na szczęście nic się nie stało. Po ucieczce napastników, powiadomił o całym zdarzeniu policję.