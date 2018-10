Walewski: Dochody z VAT wzrosły za rządów PiS. To fakt, któremu nie da się zaprzeczyć

PiS chwali się uszczelnieniem podatku VAT. PO twierdzi, że nie był to sukces obecnego rządu. Jaka jest prawda?

Mateusz Walewski: Na pewno za rządów Prawa i Sprawiedliwości, po wyborach 2015 roku dochody z VAT znacznie wzrosły. Rosły znacznie szybciej niż wynikałoby ze wzrostu gospodarczego. To obiektywny fakt, któremu nikt nie może zaprzeczyć.

Jednak opozycja przekonuje, że to jej rząd przyjął prawo uszczelniające podatek VAT, a obecny rząd jedynie spija śmietankę i przypisuje sobie cudze sukcesy?

Rzeczywiście pewne prace legislacyjne nad wprowadzeniem jednolitego pakietu kontrolnego były prowadzone, jednak nie zostały zrealizowane. To obecny rząd przyjął i wdrożył JPK, ostateczna forma tej ustawy również została przyjęta w obecnej kadencji. Także ustawy takie jak m. in. pakiet paliwowy, podniesienie kary za fałszowanie faktur, pakiet transportowy, to wszystkie działania wprowadzone już przez obecny rząd. To działania, o których nie wiem, czy we wcześniejszych latach nie myślano, ale na pewno ich nie robiono.

Media informowały, że poprzednie kierownictwo ministerstwa finansów nie bardzo wierzyło w ukrócenie procederu wyłudzeń VAT. Że PO nie próbowała nawet walczyć z mafią vatowską?

Próbowano ten problem rozwiązać, jednak robiono to metodami policyjnymi, poprzez usprawnienie działań służb. Było to nieskuteczne. Skuteczne działania podjęto dopiero w 2016 i 2017 roku.

