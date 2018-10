Sprawa ministra Tuska na taśmach. "Damy mu cztery dychy i koniec"

Dwa dni temu Onet opublikował jedyną rozmowę Mateusza Morawieckiego, która znajduje się w aktach śledztwa ws. afery taśmowej. Rozmowa miała miejsce wiosną 2013 roku i uczestniczyli w niej (poza Morawieckim) prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, prezes PGE Krzysztof Kilian oraz jego zastępczyni Bogusława Matuszewska.

Poniżej prezentujemy fragment rozmowy dotyczący Aleksandra Grada, byłego ministra skarbu państwa w rządzie Donalda Tuska.

Matuszewska: Prawdą jest, że jak już wkraczają politycy do tego, standard tego managementu potrafi być taki, że po prostu ręce opadają.

Kilian: Aleksander Grad mnie poprosił, żebyś go tam do jakiejś rady OFE wrzucił. Ty nie masz jakiegoś OFE?

Jagiełło: Mam OFE, ale muszę mieć protektorów w umowie.

Matuszewska: To może nie w OFE. Trzeba go gdzieś indziej tam umieścić, bo to by się przydało.

Matuszewska: On chce akurat do PKO BP, znaczy do OFE twojego.

Jagiełło: Do OFE to on się nie nadaje.

Matuszewska: To daj mu jakąś inną propozycję.

Kilian: Ile tam jest wynagrodzenie w tej radzie, to ja się na tym nie znam. Przecież on ciągle narzeka i jęczy, to znaczy, że chce duże pieniądze.

Morawiecki: A o co mu chodzi? Żeby pieniądze zarobić?

Matuszewska: Tak, on jest monotematyczny.

Kilian: Tak, on był długo w polityce. On ma wielodzietną rodzinę, trójkę dzieci.

Matuszewska: Jemu chodzi o kasę.

Kilian: My mu możemy zapłacić cztery dychy i koniec. Więcej nie możemy mu zapłacić już teraz.