Lublin: Inteligencja katolicka przeciw "homoterrorowi"

"My niżej podpisani zabieramy głos w obronie porządku i pokoju społecznego oraz dobrych obyczajów w życiu zbiorowym. Podstawą, wręcz niezbędnym warunkiem tego ładu publicznego powinna być nienaruszalna zasada, że seksualność, płciowość należy do sfery prywatnej, intymnej człowieka i nie należy jej eksponować i upubliczniać" – czytamy w liście otwartym skierowanym przez przedstawicieli inteligencji katolickiej do prezydenta Lublina.

Działacze wskazują, że ich zdaniem homoseksualiści w Polsce nie spotykają się z dyskryminacją i korzystają z pełni praw obywatelskich: "Dlatego też uważamy, że manifestacje niektórych środowisk homoseksualnych służą nie tyle debacie, co prowokacji, konfrontacji, wywoływaniu niepokojów społecznych i awantur."

"Wzywamy Prezydenta Miasta Lublina, p. dr Krzysztofa Żuka do wydania decyzji ZAKAZUJĄCEJ wspomnianej manifestacji homoseksualistów. Pan Prezydent nie może i nie powinien zasłaniać się brakiem możliwości prawnych wydania takiej decyzji. W artykule 14 Prawa o zgromadzeniach wyraźnie jest napisane, że: „Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia [...] jeżeli: [...] zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne”. Tymczasem właśnie przepisy karne Kodeksu wykroczeń zawierają cały dział wykroczeń „przeciwko obyczajności publicznej”. W artykule 140 tegoż Kodeksu czytamy, że podlega karze: „kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku”. Apelujemy więc do prezydenta Żuka, aby nie dopuścił, by w Lublinie zostało złamane prawo dotyczące „obyczajności publicznej” i miały miejsce wulgarne, wyuzdane i nieobyczajne zachowania publiczne" – piszą działacze.

Pod listem podpisali się m. in. wykładowcy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a także historycy oraz prawnicy. W piątek ma odbyć się specjalna sesja Rady Miasta, podczas której PiS będzie dążyło do przyjęcia stanowiska zakazującego marszu.