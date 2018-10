Atak terrorystyczny w Warszawie? Popisowe ćwiczenia CBŚP

Funkcjonariusze sprawdzali swoje umiejętności i wdrażanie procedur w przypadku wystąpienia ataku terrorystycznego. Symulacja wyglądała bardzo realistycznie.

"HEKSOGEN 2018”

Na terenie parkingu CH Fort Wola przy ul. Połczyńskiej "terroryści" wjeżdżają ciężarówką w grupę osób znajdujących się przed wejściem do budynku. Następnie wybiegają z samochodu i jeden z nich strzela z karabinka do uciekających ludzi, zabijając i raniąc wiele osób, po czym wrzuca granat do zaparkowanego pojazdu, ten wybucha. W tłumie ludzi odpala „pas szahida”. Drugi napastnik wbiega do budynku, zabija dwie osoby i bierze zakładników. Na miejsce przyjeżdżają policjanci zaalarmowani przez świadków zdarzenia, którzy obezwładniają agresora.

Kolejne działania przeprowadzono w „kryjówce” terrorystów. Tam policjanci z CBŚP, BOA KGP i SPAP KSP przeszukując pomieszczenia znajdują chemikalia oraz elementy urządzeń wybuchowych. Dalsze czynności prowadzą już policjanci z Centralnego Nieetatowego Zespołu ds. Śledztwa Powybuchowego

Tak wyglądały ćwiczenia pod nazwą "HEKSOGEN 2018” organizowane przez CBŚP w dniach 3-4 października. Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie oraz udoskonalenie współdziałania służb i instytucji, sposobu ich reagowania na zdarzenie o charakterze terrorystycznym spowodowane użyciem materiału lub urządzenia wybuchowego, w tym mogącego zawierać substancję lub czynnik chemiczny, biologiczny lub radiacyjny.