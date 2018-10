"Tusk powinien wyjść i zapłacić za garnitury". Nowa taśma z "Sowy"

Nagranie pochodzi z lipca 2013 roku. "Lato 2013 r. Platforma Obywatelska jest w ostrych tarapatach. Niezadowolenie społeczne rośnie, a dodatkowo do walki o przywództwo w PO wystartował Jarosław Gowin. Obóz Donalda Tuska jest załamany, a on sam negocjuje z liderami unijnymi stanowisko dla siebie w Brukseli" – tak portal TVP Info opisuje kontekst opublikowanego nagrania. Rozmowa dotyczy m. in. OFE, a także tego, jak zażegnać kryzys związany z głośną wówczas sprawą – wydaniem w ciągu trzech lat 242 tys. zł na markowe ubrania dla polityków PO. Znaczna część tych środków została przeznaczona na stroje Donalda Tuska.

Słychać na nim Sławomira Nowaka oraz inny, męski głos. Oto zapis rozmowy (za portalem TVP Info):

Głos: Ale co by się nie stało, to i tak wizerunkowo będzie…

Nowak: To by się dało dobrze sprzedać gdyby Vincent powiedział „ w związku z tym, że nie musimy tyle dopłacać teraz już do OFE, zobaczcie na ile pieniędzy nam teraz wystarczy, inwestycje tu, tamto, owamto, zrobimy to”…

Głos: Ale chyba jest niemożliwe, bo najpierw to musi załatać wielką dziurę

W drugiej części Sławomir Nowak sugeruje, że trudno będzie „przesterować” uwagę mediów od kwestii niewygodnych dla koalicji PO-PSL, wskazując, że temat zastępczy musiałby być „istotną rzeczą”. Mówiąc o katastrofie smoleńskiej bez wahania używa słowa „zamach”.

Głos: My jesteśmy w sytuacji, w której wiesz, media nas gonią a my wyrzucamy z ręki, wiesz, piłeczkę i mówimy „ku*wa, tak się z tydzień zainteresują ta piłeczką”. I ten lew gdzieś tam biegnie w bok, weźmie pogryzie tą piłeczkę i za tydzień znowu do nas wraca, a my znowu wyrzucamy buta tym razem.

Nowak:To co tu robić, bo taki mądry jesteś, że opisujesz sytuację, którą wszyscy wiedzą, jak jest.

Głos: No, ale oni nic nie mają, nic. Siedzą i co. Zastanawiają się…

Nowak: To trzeba wojnę w Albanii wywołać, no.

Głos: Nie…

Nowak: To tylko takie istotne rzeczy dzisiaj mogłyby przesterować jakoś…

Głos: Tusk powinien wyjść i zapłacić za garnitury, to jest pierwsze co powinien zrobić w ramach zmiany polityki.

Nowak: Przestań.

Głos: Uważam, że tak.

Nowak: Drugi zamach smoleński!

Głos: Uważam, że potrzebna jest dziś zmiana polityki komunikacyjnej a nie zmiana polityki… A ja jestem fanem teorii, że jednak małe kroki są ważniejsze.