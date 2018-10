Sejm przyjął zmiany w systemie kierowania i dowodzenia armią

Sejm uchwalił reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP pobierz pdf drukuj zmniejsz czcionkę rozmiar pierwotny powiększ czcionkę Zmiany w prawie, które uproszczą system kierowania Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, ale także wyeliminują dotychczasowy dysfunkcjonalny system zostały przyjęte w czwartek przez Sejm RP. Nowe przepisy wprowadzi ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały przygotowane w MON.Sejm uchwalił reformę systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP - zdjęcie

Nowe rozwiązania zakładają konsolidację funkcji planowania, przygotowania, użycia i zabezpieczenia Sił Zbrojnych RP, a także stworzenie takich warunków i struktur organizacyjnych na czas pokoju, które będą maksymalnie zbliżone do tych przygotowanych na czas wojny. Przewidują również skrócenie czasochłonnego procesu transformacji struktur kierowania i dowodzenia z czasu pokoju na czas wojny, wprowadzenie jednolitości w podziale kompetencji i zadań oraz klarowne rozgraniczenie poziomów dowodzenia.

W nowym systemie zostanie wzmocniona rola i rozszerzone kompetencje szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Wprowadzone zmiany dostosują struktury dowodzenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do modelu obowiązującego w NATO. Szefowi Sztabu Generalnego będą podlegać dowódca generalny i dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, a także szef Inspektoratu Wsparcia. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej - do czasu osiągnięcia pełnej zdolności przez Wojska Obrony Terytorialnej do działania - tak jak obecnie, będzie bezpośrednio podlegał Ministrowi Obrony Narodowej. Zapewni to dalszy rozwój Wojsk Obrony Terytorialnej i ich pełne zintegrowanie z pozostałymi rodzajami sił zbrojnych na poziomie strategicznym i operacyjnym.

Nowe przepisy są pierwszym z etapów reformy Systemu Kierowania i Dowodzenia (SKiD) w Siłach Zbrojnych RP. Etapy reformy zostały uzgodnione pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej a Biurem Bezpieczeństwa Narodowego.