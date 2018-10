Morawiecki: Z dumą przyznaję, że Polska jest tu odbierana jako gospodarczy tygrys

– Miałem dziś okazję otworzyć sesję na nowojorskiej giełdzie. Z dumą przyznaję, że Polska jest tu odbierana jako gospodarczy tygrys, któremu przyglądają się inwestorzy z całego świata. Jesteśmy już w elitarnym gronie rynków rozwiniętych i mądrze gonimy liderów – mówił premier, podczas krótkiej konferencji prasowej.

– Polska jest traktowana jako państwo, które szybko rozwija się gospodarczo. Państwo ogromnych nadziei, kraj który daje wspaniałe perspektywy rozwoju dla biznesu lokalnego, krajowego, ale również międzynarodowego – tłumaczył dalej Morawiecki. – Dzisiaj tutaj rozmawiałem z paroma szefami międzynarodowych firm, m.in. takiej, która jest obecna w Polsce, firma HP. Wszędzie Polska jest na ustach jako państwo, które rozwija się bardzo dobrze. 5 proc. wzrost PKB naprawdę imponuje. Stabilna gospodarka, zrównoważona, z punktu widzenia deficytu budżetowego, długu publicznego. To jest coś czego oczekują tutejsi inwestorzy – dodał polityk.

– Cieszę się, że ten Polish dream, że ten polski sen o gospodarce ma trochę wspólnego z Europą, czyli z dbałością o społeczną gospodarkę rynkową, czyli nasz art. 20 konstytucji, ale też ma trochę wspólnego z „żyłką” przedsiębiorców amerykańskich, zdolnością do podejmowania ryzyka i to wszystko skorelowane jest w ramach naszej polityki, polityki Prawa i Sprawiedliwości, rozwojem infrastruktury, ale także z czymś, co stoi u podstaw naszego małego cudu gospodarczego. To rzeczywiście tutaj, w Stanach Zjednoczonych muszę tłumaczyć, u nas w Polsce to już jest dużo bardziej zrozumiałe, a mianowicie uszczelnienie systemu podatkowego – dodał premier.

Po wizycie na nowojorskiej giełdzie, premier pojechał na miejsca pamięci po zamachu na wieże WTC (Ground Zero). Tam Mateusz Morawiecki złożył wieniec pod pomnikiem ofiar ataku terrorystycznego z 11 września 2001 roku. Jeszcze dzisiaj premier spotyka się z amerykańskimi przedsiębiorcami oraz będzie głównym gościem Dnia Polskiego Biznesu w Nowym Jorku.