"Pamiętam jego słowa: wolę umrzeć na boisku niż na kanapie". Ojciec Kubiaka krytykuje sztab

Michał Kubiak to kapitan naszej drużyny i jeden z najlepszych graczy. Jest nie tylko świetnym liderem, ale jak wynika z rozmowy, jaką przeprowadził z jego ojcem "Przegląd Sportowy", człowiekiem upartym i nieustępliwym. Po meczu z Argentyną kondycja Kubiaka pogorszyła się i dlatego podczas spotkania z Francją był rezerwowym. Nie było wiadomo, czy sportowiec pozostanie na turnieju, jednak sztab wraz z samym Kubiakiem podjęli decyzję, że będzie kontynuował grę. Ostatecznie poprowadził nasz zespół do zwycięstwa.

"Chcę wierzyć w to, że lekarz reprezentacji wiedział co robi, wysyłając go na bój z Francją i Serbią. Uważam jednak, że stan zdrowia mojego syna został zbagatelizowany. Michał być może kiedyś opowie ze szczegółami o tym, co się działo. Ja powiem tyle, że ode mnie i mojej żony usłyszał, żeby szanował swoje zdrowie.On za wszelką cenę chciał grać. Nastąpił pewien zgrzyt między nami. Pamiętam słowa mojego syna: „Wolę umrzeć na boisku niż na kanapie”. Dodał: «Tato, przecież ty mnie tego nauczyłeś»" – opisał Jarosław Kubiak w wywiadzie udzielonym "Przeglądowi Sportowemu".

Ojciec sportowca przewiduje, że skutki gry na mistrzostwach Michał Kubiak odczuje dopiero w przyszłości: "Obawiam się, że niedługo możemy dowiedzieć się, ile tak naprawdę kosztowało go granie w tych meczach i wywalczenie złotego medalu. Już wcześniej wiedziałem, że coś jest nie tak. (...). Powinno być tak, że grają zdrowi".