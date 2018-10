Spór o sędziów w koszulkach "Konstytucja". Kaleta gasi komentarz Budki

"Sędziowie ci łamią zasadę apolityczności. Ta grafika jest wyrazem sprzeciwu natury politycznej, w tym celu została stworzona, przez aktywistów politycznych jest promowana i dystrybuowana. Sędzia nie może łączyć symboli na wskroś politycznych z zasadą apolityczności" – napisał na Twitterze Sebastian Kaleta, załączając zdjęcie sędziów.

"Proszę mi tu nie pisać, że to przecież napis "konstytucja". Z tą grafiką identyfikują się osoby, które mają przekonanie (prezentowane w sposób polityczny) o jej łamaniu. Miliony osób ma odmienny pogląd, to nie oznacza, że nie szanują konstytucji, lecz nie widzą jej łamania. Ta koszulka jest elementem ruchu politycznego mówiąc wprost. Każdy ruch polityczny musi mieć odpowiednią symbolikę i identyfikację, potwierdzi to każdy politolog. A z tego symbolu korzysta tylko jedna strona sporu politycznego" – dodał polityk.

Na jego komentarz zareagował poseł PO Borys Budka.

"O ile rozumiem, że takie rzeczy mógłby pisać politruk wsadzony do ministerstwa przez partyjnych kolegów, o tyle Sebastian Kaleta jest radcą prawnym, czyli przynajmniej formalnie osobą odpowiednio wykształconą. Tym bardziej dziwię się, że mu tak Konstytucja przeszkadza..." – napisał polityk.

"Powtarzam po raz kolejny. Proszę do mnie nie pisać gomułkowskim językiem. Mnie nikt nigdzie nie wsadzał, ale to wsadzanie jest chyba u Pana mentalnie zakorzenione, bo cała Polska huczy od "demokratycznego" stylu umieszczenia Pańskiej żony na liście wyborczej" – odpowiedział mu Kaleta.