"To jest ten cholerny problem z PO". Środa uderza w Platformę

Co jest powodem tych słów? Wczoraj Sejm ustanowił 19 października Narodowym Dniem Pamięci Duchownych Niezłomnych, co jest zdaniem Środy nie do przyjęcia. Dzień ten będzie miał charakter święta państwowego. Data nawiązuje do porwania i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

"I to jest ten cholerny problem z PO. 89 posłów zagłosowało za Dniem Pamięci Kapłanów Niezłomnych. Kurde!!" – napisała wykładowczyni UW.

Jej zdaniem w Kościele ("cholernie bogata i arogancka instytucja") rozwija się afera pedofilska, a takie gesty, jak choćby wczorajsza decyzja Sejmu, jedynie umacniają pozycję duchownych.

"Co kieruje tą idiotyczną partią by głosować jak kościelni serwiliści i tchórze! Dziewczyny i chłopaki z PO wycofajcie się z polityki! Jesteście budowniczymi fundamentalizmu religijnego w naszym państwie. Czy wiecie ile Kościół zarobi na swojej "niezłomności"???????" – pytała Środa na Facebooku.