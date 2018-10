"Wyobraź sobie polityków, którzy nie zaglądają ci do łóżka". SLD publikuje spot

"Silny samorząd, demokratyczna Polska" – pod takim hasłem SLD pójdzie do wyborów. Teraz politycy opublikowali spot wyborczy.

– Wyobraź sobie, że nie martwisz się o żłobek, przedszkole dla dziecka i mieszkanie dla swojej rodziny, że nikt cię nie obraża, nie mówi, co masz myśleć i robić. Wyobraź sobie polityków, którzy nie zaglądają ci do łóżka, nie zmieniają historii i nazwy ulicy, przy której mieszkasz. Za to dbają o powietrze, którym oddychasz. Wyobraź sobie, że masz dostęp do lekarza, że ktoś się tobą opiekuje zawsze, kiedy tego potrzebujesz. Wyobraź sobie, że na emeryturze przeżyjesz swoją drugą młodość. Niemożliwe? Bzdura – mówi szef SLD Włodzimierz Czarzasty.

W nagraniu pojawiają się czołowi politycy Sojuszu, m.in. Joanna Senyszyn czy Jerzy Wenderlich.

