OD RZECZY: Kukiz’15 czy Kiszczak’18?

1. Kukiz vs. Jakubiak

– Moja sympatia jest niekoniecznie mocno nakierowana na naszego kandydata – mówił o warszawskich wyborach Paweł Kukiz. Lider Kukiz’15 przyznał, że Jakubiak nie ma większych szans w Warszawie, a on sam kibicuje również innym kandydatom. Świetna taktyka. Sukces gwarantowany.

2. Kiszczak’18

Słowa Kukiza to jednak nie jedyne problemy antysystemowców. Media donoszą, że rewolucjoniści głoszący chęć obalenia „PRLu-bis” na swoje listy przyjęli Wojciecha Musialika, przyjaciela generała Czesława Kiszczaka. Kukiz twierdzi, że chciał to odkręcić, ale było za późno, gdyż… listy zostały już zarejestrowane.

3. Wielowieyska kłóci się z Lisem o kształt Kościoła

Dominika Wielowieyska poucza duchownych, jak powinien wyglądać Kościół. Otóż należy zrezygnować z celibatu, zaakceptować związki partnerskie księży i dopuścić kobiety do kapłaństwa, a wszystkie problemy znikną w oka mgnieniu. To jednak nie koniec. Wielowieyską zaczął w pewnym momencie strofować… Tomasz Lis.

4. Smarzowski Science-Fiction Project

Smarzowski ogłosił ostatnio, że czuje się osaczony przez Kościół i religię, woli „prawdziwego człowieka” od „prawdziwego Polaka” i w ogóle to Polska zmierza w stronę państwa totalitarnego. Reżyser zdradził niedawno, że chce nakręcić film, którego akcja będzie się działa przed chrztem Polski. To chyba jednak podpucha dla niepoznaki. Z jego wypowiedzi widać wyraźnie, że tak naprawdę wielki Słowianin szykuje film science-fiction.

5. Grodzka Polką stulecia

Redakcja "Wysokich Obcasów" (dodatku do "Gazety Wyborczej) ogłosiła plebiscyt na Polkę stulecia. Swój głos można oddać m.in. na Annę Grodzką. W internecie zawiązała się spontaniczna, oddolna akcja, aby pomóc redakcji wybrać najważniejszą z Polek. Swoje poparcie dla słynnej polityczki ogłosił m.in. Wojciech Cejrowski. – "Wyborcza" będzie musiała ją wydrukować na swojej okładce i wręczyć jej statuetkę. No przecież pogrążą się w szambie – ocenił popularny podróżnik.

6. Miller o Wyborczej

Leszek Miller stwierdził, że odczuwa pewną satysfakcję, gdy do niego dociera "lament" Wyborczej i tzw. salonu warszawskiego. – Jak słyszę, że cofamy się do mroków autorytaryzmu, to ja mam to świeżo w pamięci, jak te same środowiska zapewniały, że SLD jest zagrożeniem dla demokracji, że SLD mniej wolno. I w końcu udało się tak osłabić SLD, że mogę powiedzieć – chcieliście, to macie – mówił były premier.

7. Biedny jak Nergal

Nergal narzeka, że państwo nie chce dofinansowywać jego tras koncertowych. Biedny. Co prawda nie wyjaśnił, dlaczego podatnicy mają się zrzucać akurat na jego biznes, ale to mało ważne. Nieistotne szczegóły. Rogaty celebryta ponadto odkrył, że tajny plan PiS (500 plus) zakłada, że elektorat się rozmnoży i demograficznie zdominuje wyborców innych partii. Szczwany plan. Pierwsze efekty poznamy już w 2035 roku, gdy dzieci urodzone po wprowadzeniu świadczenia 500 plus osiągną pełnoletniość i uzyskają prawa wyborcze.

