Szydło ws. taśm: Niebezpieczne dla państwa uderzenie w szefa rządu

– Mam nadzieję, że cała sytuacja z taśmami zostanie wyjaśniona. To jest bardzo niebezpieczne dla państwa, to uderzenie w szefa rządu, to jest ewidentnie próba zmiany władzy w Polsce – mówiła w RMF FM była premier Beata Szydło.

– Mateusz Morawiecki nigdy nie ukrywał, że rzeczywiście, będąc jeszcze prezesem banku, prowadził prywatne rozmowy, towarzyskie rozmowy, również w tej restauracji, w której były nagrywane taśmy. Ten materiał już wcześniej się również pokazywał w mediach, więc nie ma tutaj żadnych nowości, natomiast w trakcie kampanii wyborczej, w jej centrum, w jej sercu właściwie, ktoś próbuje w tej chwili uderzyć w Mateusza Morawieckiego – oceniła Szydło. – Nie będę w tej chwili kusić się na stwierdzenie kto to robi, dlatego, że tego nie wiem, ale toczą się postępowania, toczy się śledztwo i mam nadzieję, że ta sprawa wreszcie zostanie wyjaśniona – dodawała. Kilka dni temu serwis Onet poinformował, że według kelnerów, Konrada Lasoty i Łukasza N., którzy w restauracjach Sowa i Przyjaciele oraz Amber Room nagrywali najważniejszych polityków i biznesmenów, jest też taśma z Mateuszem Morawieckim, wówczas prezesem banku BZ WBK, dziś Santander Bank Polska. Portal wskazywał, że prokuratura i służby specjalne nie poszły tym tropem. Nie wiadomo, kto ma tę taśmę i czy może ją wykorzystać przeciwko premierowi polskiego rządu. Materiał miałby być dla niego kompromitujący. Na nagraniu ma być podobno rozmowa Morawieckiego, który dyskutuje z jakimś mężczyzną o zakupie nieruchomości na tzw. słupy. Czytaj także:

