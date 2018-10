Obrona to także sojusze

W rozmowie z "Do Rzeczy" Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, opowiada, czy jest szansa na "Fort Trump", dlaczego upadł pomysł kupna australijskich fregat, po co nam Marynarka Wojenna i co powinno mieć priorytet: armia czy przemysł obronny.