Tusk "uchyla drugiego rąbka tajemnicy" wesołej rozmowy z Dudą

– Skoro pan prezydent uchyli rąbka tajemnicy, to ja uchylę drugiego rąbka – powiedział. – Rozmowa nie wyglądała tak, jak spekulowano. Prezydent był bardzo przejęty, że nie wszyscy chcą, aby był drugą kadencję. I w tym kontekście padły słowa o emeryturze – zdradził Donald Tusk. - Prezydent wspomniał też, że w przeciwieństwie do Bronisława Komorowskiego nie wynajął swojego mieszkania na 10 lat. To porównanie faktycznie wydało mi się zabawne – zaznaczył.

Donald Tusk na Rynku Głównym w Krakowie skomentował również taśmy dot. Mateusza Morawieckiego opublikowane przez Onet. – Nie będę się teraz wyzłośliwiał na temat moich oponentów, ale niech to będzie przestroga dla tych, którzy przy tego typu okazjach z takim faryzeizmem atakowali swoich oponentów, a dotyka to także ich – mówił. – Moi współpracownicy też byli ofiarami nielegalnych nagrań – dodał.

Intrygujące żarty

Prezydent i szef Rady Europejskiej spotkali się w kuluarach posiedzenia ONZ w Nowym Jorku, kiedy czekali na swoje przemówienia. Krótka rozmowa polityków, którą zarejestrowały kamery, wywołała falę komentarzy. Na nagraniu było widać, że obaj panowie śmiali się.

W mediach pojawiły się później doniesienia, że Duda i Tusk rozmawiali o emeryturach. Prezydent potwierdził to w rozmowie z "Super Expressem".

– Zażartowałem a propos ewentualnej drugiej kadencji. Powiedziałem, że ja nie jestem tak pewny swego jak prezydent Komorowski i ja swojego mieszkania nie wynająłem nikomu na 10 lat! To chyba to nas tak rozbawiło… – oświadczył Duda.