Morawiecki do Schetyny i Kosiniak-Kamysza: Gdzie są te pieniądze? Gdzie są schowane?

Prezes Rady Ministrów wziął dziś udział w konwencji regionalnej Prawa i Sprawiedliwości w Lublinie. W swoim wystąpieniu Mateusz Morawiecki mówił m.in. o walce partii rządzącej z różnego rodzaju układami i sitwami. Jak wskazywał, najbardziej wyrazistym elementem tej walki jest walka z patologiami w systemie podatkowymi - mafiami VAT-owskimi. – I my tę walkę wygrywamy – podkreślił. Premier przywołał statystyki według, których w 2015 roku wpływ do budżetu z podatku VAT wynosił 123 mld zł, podczas gdy w przyszłym roku będzie to powyżej 180 mld zł.

– Chciałem zapytać: gdzie są te pieniądze. Gdzie one się podziały? Gdzie są schowane, panie Schetyna, panie Kosiniak-Kamysz? Polacy o to pytają i czekają na odpowiedź – wskazywał premier Morawiecki.

Szef rządy tłumaczył, że w zbliżających się wyborach samorządowych, mieszkańcy Lubelszczyzny dokonają wyboru pomiędzy tymi, którzy składają puste obietnice, czyli PO a Prawem i Sprawiedliwością. – Tak długo, jak PiS będzie rządziło, mogę obiecać, że tych pieniędzy wystarczy i na programy społeczne i na drogi na Lubelszczyźnie i na rozwój Lublina – zapewniał premier.

– Lubelszczyzna jest zadłużonym regionem, najbardziej potrzebuje teraz dobrych gospodarzy. Lublin potrzebuje gospodarza, który będzie potrafił odpowiednio zagospodarować środki i prowadzić miasto ku lepszemu rozwojowi – przekonywał Mateusz Morawiecki. – Nadchodzący czas to wybór pomiędzy Polską zastoju, a rozwoju, Polską elit, a dla wszystkich ludzi. Dla nas Polska jest jedna – mówił premier.