Sadowski: System promuje przestępców, niszczy uczciwych przedsiębiorców

Jednym z głównych tematów kończącego się tygodnia była ujawniona przez media notatka ministerstwa finansów, z której wynika, że kierownictwo resortu za rządów PO – PSL nie paliło się do zwalczania luki z podatku VAT. Na ile milionowe wyłudzenia wpłynęły na naszą gospodarkę?

Andrzej Sadowski: Kwestia luki VAT przesłania bardzo ważny problem. Polska ma jeden z najgorszych systemów VAT w Europie. Ta luka była konsekwencją wcześniej przyjmowanych rozwiązań. Gdzie przyzwoity i uczciwy podatnik był traktowany jak przestępca, a przestępca był poza zasięgiem aparatu ścigania.

Jednak w ostatnich latach ściągalność podatku VAT znacząco się poprawiła. To znaczy, że dzięki działaniu rządu system ten znacząco się zmienił?

To, co było najgorsze, zostało do tej pory. Mamy zbiorową odpowiedzialność. W karuzele VAT wrabiani są często uczciwi przedsiębiorcy. Stąd kwestia skupiania się na samej luce podatku VAT jest bez sensu. Należy doprowadzić do zmian systemowych. Bo dziś cierpi uczciwy przedsiębiorca, a przestępca wyłudzający VAT wciąż pozostaje bezkarny. W tak skomplikowanym systemie jaki mamy Polsce, przestępcom wciąż łatwo się odnaleźć i system ten wykorzystywać.

