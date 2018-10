Schetyna na konwencji KO: Samorządy będą warczeć. Jak trzeba to i ugryzą

Schetyna rozpoczął swoje dzisiejsze wystąpienie od podziękowań złożonych Hannie Gronkiewicz-Waltz. Lider PO podkreślił, że Warszawa to piękne miasto, co jest po części zasługą obecnej pani prezydent.

Polityk podkreślił, że wielkość stolicy tworzą zarówno ludzie, których rodziny żyją w mieście od pokoleń, jak i ci, którzy przyjechali tu w ostatnich latach.

Nowa kasta

Schetyna podkreślał, że Warszawa nie podoba się tylko jednemu "typowi". Jego zdaniem za rządów PiS wykształciła się nowa kasta, grupa milionerów powiązanych z wladzą. Polityk stwierdził, że trzeba bronić stolicy przed tymi ludźmi.

Lider PO mówił, że za rządów PiS władza będzie tak dysponowała środkami, że dofinansowanie dla samorządów będzie uzależnione od sympatii politycznych lokalnych polityków.

– Tak, samorządy będą warczeć, a jak trzeba to i ugryzą jeśli ktoś wyciągnie rękę po prawa obywateli – ostrzegał polityk. Zdaniem Schetyny działaczom PiS "cieknie już ślinka" na myśl, co będzie można "wycisnąć" z takich miast jak Warszawa, Gdańsk czy Kraków.

Lider PO nawiązał do słynnych taśm z restauracji Sowa i Przyjaciele i zaapelował do premiera Morawieckiego o dymisję.Po chwili dodał jednak, że nie spodziewa się, by premier go posłuchał.

"Nie dać się oszukać"

Schetyna apelował również do warszawiaków, aby zagłosowali na Rafał Trzaskowskiego w zbliżających się wyborach prezydenckich. Jego zdaniem, żeby dobrze zarządzać tak wielkim organizmem jak Warszawa, trzeba mieć takie przygotowanie jak kandydat KO. – To wymaga doskonałego wykształcenia, wiedzy, doświadczenia – przekonywał polityk.

– Trzeba tylko dobrze wybrać. Nie dać się oszukać. Nie dać się okraść. Wskazać na takie osoby jak Rafał Trzaskowski w Warszawie – mówił Schetyna podczas konwencji.

