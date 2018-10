Morawiecki mówił o "harataniu w gałę". Niespodziewana reakcja Tuska

– Mogą nas lubić albo nie, ale niech popatrzą, ile pieniędzy dla narodu polskiego odzyskaliśmy z rąk mafii. To dlatego powiedziałem o tym, że my się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy, czasami popełniamy błędy. Kto nie popełnia błędów to znaczy, że nic nie robi – przekonywał w niedzielę szef polskiego rządu.

Donald Tusk wielokrotnie chwalił się swoim zamiłowaniem do "haratania w gałę", czyli pasją do gry w piłkę nożną. Kiedy był premierem, nieraz krytykowano go za to, że poświęca piłce zbyt wiele czasu. I to właśnie na słowa Morawieckiego o "harataniu w gałę" Tusk zareagował na Twitterze.

"Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmenów" – napisał krótko szef Rady Europejskiej.