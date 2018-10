"Od krótkich spodenek do dżentelmena jeszcze daleka droga". Mazurek odpowiada Tuskowi

"Tuskowi przypomnijmy,że od krótkich spodenek do dżentelmena to jeszcze droga daleka. Czmychnął do Brukseli, ale rozumu tam mu nie przybyło. Co najwyżej, cynizmu i pogardy dla swojego kraju.Tusk to taki perekińczyk" – napisała na Twitterze Beata Mazurek.

Wpis Beaty Mazurek ma związek z komentarzem Donalda Tuska do słów premiera Mateusza Morawieckiego. – My się nie lenimy, nie haratamy w gałę, ciężko pracujemy. Czasami popełniamy błędy; kto nie popełnia błędów znaczy, że nic nie robi – mówił szef rządu i podczas niedzielnego spotkania z mieszkańcami Dębicy. Mateusz Morawieckie zapewniał, że jeśli wyborcy po raz kolejny zaufają Prawu i Sprawiedliwości, obóz rządzący będzie „dalej ciężko pracować, żeby usprawniać państwo polskie, żebyśmy żyli w Polsce szczęśliwej, wielkiej, silnej, dumnej jak polska husaria i szczęśliwej jak uśmiech dzieci tutaj”.

Słowa te skomentował na Twitterze były premier Donald Tusk. "Haratanie w gałę to zajęcie dla dżentelmenów" – napisał polityk.